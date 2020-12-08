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«Страшная правда»: Цымбалюк-Романовская рассказала о мучительной смерти Джигарханяна
Фотография из официального аккаунта Виталины Цымбалюк-Романовской в Instagram

«Страшная правда»: Цымбалюк-Романовская рассказала о мучительной смерти Джигарханяна

Ростислав Зубков

Звезды

Информация о том, что народный артист СССР Армен Джигарханян «умирал в муках», — это жестокая и страшная правда, которую долгое время утаивали в его окружении. Об этом бывшая жена актера, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская заявила корреспонденту «Вечерней Москвы».

Ранее Евгений Петросян раскрыл ужасающие подробности кончины Джигарханяна. По словам комика, артист умирал «в адских болях». Это произошло в том числе из-за того, что ему никто не оказывал необходимую медпомощь, подчеркнул юморист.

Экс-супруга Джигарханяна подтвердила, что актер уходил из жизни в муках.

— Есть такая информация. Она достоверная. И я благодарна Евгению Вагановичу за то, что он озвучил эту очень страшную правду. Это очень тяжело, — призналась Цымбалюк-Романовская.

Она выразила уверенность в том, что страдания, которые испытывал Армен Джигарханян на склоне лет, «безусловно связаны с его окружением».

Его состояние тщательно скрывали, и на протяжении последних двух лет он очень сильно изменился. К сожалению, когда человек опрометчив, происходят такие вещи, — отметила собеседница «ВМ».

«Страшная правда»: Цымбалюк-Романовская рассказала о мучительной смерти ДжигарханянаФото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Также Цымбалюк-Романовская опровергла слухи о том, что в сентябре 2019 года Джигарханян решил воссоединиться со своей второй женой — Татьяной Власовой. Как утверждает пианистка, он просто не мог принимать такие решения в силу своего плохого самочувствия.

Он не очень осознавал, кто вокруг него находится. Это исключительно выдумки его окружения, которые нужны, чтобы создать миф о том, что он счастлив, и снять с себя ответственность за его состояние, — подчеркнула экс-супруга артиста.

В течение нескольких лет, по словам Цымбалюк-Романовской, у актера прогрессировала деменция, причем из-за того, что его «заставили изменить образ жизни». Более того, продолжает собеседница «ВМ», для него не создали необходимых условий, в частности, социальных.

— Его закрыли дома, он не ходил в театр, у него забрали телефон, ему не давали общаться с теми, с кем он привык общаться. У него менялась личность — это такая штука, которая препаратами не лечится. Последние несколько лет это был уже не Армен Борисович, — заключила пианистка.

В конце ноября Цымбалюк-Романовская ответила на слухи о краже театрального имущества Джигарханяна.

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Евгений ПетросянАрмен ДжигарханянВиталина Цымбалюк-Романовская
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