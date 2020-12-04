Памятник Джигарханяну планируют установить на Ваганьковском кладбище в 2021 году

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В столице планируют установить памятник народному артисту СССР Армену Джигарханяну на Ваганьковском кладбище в 2021 году. Об этом сообщил скульптор Микаэль Согоян в пятницу, 4 декабря.

Он уточнил, что также в будущем на доме, где жил актер, появится мемориальная доска.

— Обязательно установим памятник Армену Борисовичу в следующем году. Мой брат, заслуженный художник РФ Ваге Согоян, и я уже находимся в поиске концепции. Образ Джигарханяна узнаваем, характерен и очень близок миллионам его почитателей, это станет первостепенным в выборе композиции, — цитирует Согояна агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что Армена Джигарханяна похоронили на Ваганьковском кладбище в столице. До этого в Московском драматическом театре прошла церемония прощания с актером. Гроб с его телом проводили под продолжительные аплодисменты.

Напомним, Джигарханян скончался в ночь на субботу, 14 ноября.

СПРАВКА «ВМ»

Армен Джигарханян — советский, русский и армянский актер, театральный режиссер. Он являлся президентом и художественным руководителем Московского драматического театра. Актер снялся более чем в 170 фильмах.

Читайте также: «Ни одной проходной роли»: Москва простилась с Арменом Джигарханяном