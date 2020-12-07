«Умирал в муках»: Петросян шокировал пользователей Сети сообщением о Джигарханяне

Фото: Предоставлено пресс-службой Пятого канала

Пользователей Сети шокировал рассказ артиста Евгения Петросяна о смерти актера Армена Джигарханяна. Подробности последних дней советского артиста Петросян эмоционально рассказал в интервью Владиславу Манучарову.

— Вот Джигарханян умер. А вы знаете, как он умер? И в каком состоянии он умер? Нет, вы не знаете! Он сгнил лежа в постели, сгнил, потому что никто к нему не подходил. Умирал в муках, в болях! Об этом вы не скажете! В адских болях, потому что пролежни уже начали гнить. У него диабет. Он нуждается в точных по времени уколах, которые ему никто не делал, — заявил Петросян.

В комментариях к видео пользователи не смогли сдержать эмоции:

«Про Джигарханяна— шок! Но не удивление»; «А где же такая «любящая» жена Джигарханяна? Только по телеканалам показуху устраивала!»; «Вот это эмоции про Джигарханяна».

Видео опубликовано на YouTube.

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