«Захотелось войны»: Петросян раскрыл подробности развода со Степаненко

Фото: instagram.com/petrosyanevgeny/ Официальный аккаунт Евгения Петросяна

Российский юморист Евгений Петросян рассказал подробности своего развода с артисткой Еленой Степаненко.

По его словам, был ряд причин, по которым он решил развестись. Петросяну было очень жаль дуэта с бессменной партнершей, он предложил спокойно расстаться и пообещал помощь со своей стороны.

— Целый ряд причин был, не одна и не две, ряд. Я говорил, что буду помогать во всем. Отпусти ты меня. Захотелось войны, мне очень жаль во всей этой истории дуэта. Я включаю какие-то номера с ней, которые я заснял, не вырезаю. Почему зритель должен страдать, если хороший номер? Новые номера не снимаю, — заявил артист.

Петросян заявил, что их семья работала на творчество. Цена сцены, по его словам, — это вся жизнь и семейный очаг. Искусство требует жертв для артиста — инструкция и общая концепция, а не красивые слова.

— Решение о разводе зрело. Неужели вы думаете, что это настроенческое решение? Жить захочешь, решишь! — пояснил Петросян.

Видео опубликовано на YouTube.

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