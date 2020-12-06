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СМИ: Петросян вышел в свет с новой помощницей
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

СМИ: Петросян вышел в свет с новой помощницей

Оксана Васильева

Звезды

Юморист Евгений Петросян появился на публике с новой помощницей, которая заменила Татьяну Брухунову. Бывшая сотрудница юмориста, на которой он впоследствии женился, в данным момент занимается воспитанием сына Вагана. Как пишут «Невские новости», многие видят в этой истории повторение сюжета с Татьяной.

Отмечается, что девушку зовут Александра. По данным СМИ, она принимает участие в деловых встречах Петросяна, помогает решать рабочие вопросы. Кроме того, она следит за соблюдением профилактических мер против коронавируса и знает, когда и в каком количестве юмористу нужно принимать тот или иной препарат.

Также она занимается входит фото- и видеосъемкой на светских мероприятиях, которые посещает артист. Некоторым людям показалось, что история повторяется, ведь Брухунова тоже была помощницей юмориста, а теперь воспитывает их общего ребенка.

Юморист уже прокомментировал данную информацию — он сообщил, что с Александрой у него исключительно деловые отношения. Его нынешняя супруга тоже не переживает из за появления новой помощницы.

Напомним, новая жена Петросяна Татьяна младше его на 44 года. Раньше она работала личным ассистентом юмориста. Как ранее писал «Царьград», недавно у пары родился сын Ваган. После этого в СМИ поползли слухи, будто бывшая жена юмориста Елена Степаненко не верила, что 75-летний артист мог зачать ребенка. Как пишет «360», эту информацию уже опровергли — по словам адвоката Степаненко, вопросы отцовства должны волновать только самого Евгения Вагановича.

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