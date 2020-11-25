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«Милая, чистая, искренняя»: Татьяна Брухунова продемонстрировала модную оранжевую косынку
Фото: Скриншот instagram.com/bruhunova

«Милая, чистая, искренняя»: Татьяна Брухунова продемонстрировала модную оранжевую косынку

Захар Чайченко

Звезды

Супруга российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала в своем Instagram-аккаунте, что начинает свой день с утреннего похода в Покровский монастырь. На фотографии Брухунова предстала перед подписчиками в оранжевой косынке, бежевом пальто и бордовых ботинках.

— Начать день в Покровском монастыре было прекрасной идеей. Когда совсем нет очередей, поклониться мощам Матушки Матроны, — написала звездная жена в подписи под фотографией.

Подписчики оценили оранжевую косынку и искренность своего кумира: «Оранжевая косынка быстро нашла свое применение»; «Милая, чистая, искренняя»; «Косынка — мечта».

Напомним, что Татьяна Брухунова обвенчалась со своим супругом Евгением Петросяном в прошлом, 2019 году. В данный момент пара воспитывает сына Вагана.

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монастырь#религияТатьяна Брухунова
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