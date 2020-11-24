Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Обаятельная, как акула»: супруга Петросяна похвасталась «уловом»
Фото: Скриншот instagram.com/bruhunova

«Обаятельная, как акула»: супруга Петросяна похвасталась «уловом»

Захар Чайченко

Звезды

Супруга российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова продолжает радовать подписчиков фотографиями в своем Instagram-аккаунте. На этот раз Брухунова решила отправиться в магазин за покупками и неожиданно «поймала» плюшевую акулу.

— Судя по ажиотажу, который вызвал плавающий гаджет в ванной сына, у меня тут собралось много мамочек. Давайте устроим перекличку. Посчитаем, сколько нас, — предложила Татьяна в подписи под фотографией.

Фанаты тут же отреагировали на удачный «улов» жены Петросяна и подчеркнули, что Брухунова очень похожа на зубастого хищника: «Татьяна, такая вы красивая»; «Такая же обаятельная, как эта акула»; «Какая вы хорошенькая».

Напоминаем, что ранее Татьяна Брухунова поделилась фотографией сына в своем Instagram-аккаунте. На снимке маленький наследник юмориста, одетый в милую пижаму и с шапкой на голове, смотрит в окно на снег.

Читайте также: Регина Тодоренко раскрыла свой секрет счастья

Instagram#фотоТатьяна Брухунова
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Старый Бари борозды не портит

Андрей Тяжельников
Андрей Тяжельников

Диагноз поставит только врач

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Анна Семенович в поисках самца

Нина Петроченко
Нина Петроченко

Если вам нужна помощь психолога

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Как уберечь Приднестровье от новой войны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Михаил Ефремов и Господь Бог

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Книга, пробуждающая добрые чувства

Все мнения
О проекте