«Обаятельная, как акула»: супруга Петросяна похвасталась «уловом»

Фото: Скриншот instagram.com/bruhunova

Супруга российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова продолжает радовать подписчиков фотографиями в своем Instagram-аккаунте. На этот раз Брухунова решила отправиться в магазин за покупками и неожиданно «поймала» плюшевую акулу.

— Судя по ажиотажу, который вызвал плавающий гаджет в ванной сына, у меня тут собралось много мамочек. Давайте устроим перекличку. Посчитаем, сколько нас, — предложила Татьяна в подписи под фотографией.

Фанаты тут же отреагировали на удачный «улов» жены Петросяна и подчеркнули, что Брухунова очень похожа на зубастого хищника: «Татьяна, такая вы красивая»; «Такая же обаятельная, как эта акула»; «Какая вы хорошенькая».

Напоминаем, что ранее Татьяна Брухунова поделилась фотографией сына в своем Instagram-аккаунте. На снимке маленький наследник юмориста, одетый в милую пижаму и с шапкой на голове, смотрит в окно на снег.

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