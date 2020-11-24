Регина Тодоренко раскрыла свой секрет счастья

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала в своем Instagram-аккаунте, почему даже уставшая, после трудового дня она чувствует себя счастливой. Ее секрет заключается в том, что сын Майкл пожелал маме удачи, а муж Влад Топалов намазал спину специальной мазью и сделал массаж.

— Уставшая мама Регина, но счастливая, потому что сегодня, когда я уходила на работу, сын пожелала мне: «УдаЦи и победИ», а муж намазал спину разогревающей мазью и сделал массаж. Вот оно — счастье в мелочах, вот она — мотивация, — поделилась телеведущая в подписи под фотографией.

Тем не менее звездный супруг признался в комментариях под снимком, что двое мужчин в семье все-равно плачут после ухода мамы на работу:

— И все равно оба плачем, когда ты уходишь, — ответил Топалов в комментариях под публикацией.

Подписчики звезды оценили, насколько трепетные отношения теплятся даже в социальных сетях семьи Тодоренко: «Действительно счастливая семейка, а не показуха»; «Как трогательно»; «Боже, это самый милый комментарий»; «Сладуны».

Ранее телеведущая Регина Тодоренко во время прямого эфира со своим психологом призналась, что пережила серьезный кризис в отношениях с мужем. Она рассказала, что часто задумывается о разводе.

Читайте также: «Начались активные проблемы»: семье Тодоренко и Топалова предрекли развод