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Тодоренко призналась, что стала часто думать о разводе с Топаловым
Регина Тодоренко и Влад Топалов женаты два года / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Тодоренко призналась, что стала часто думать о разводе с Топаловым

Юлия Курганова

Звезды

Телеведущая Регина Тодоренко во время прямого эфира со своим психологом призналась, что пережила серьезный кризис в отношениях с мужем, певцом Владом Топаловым. Она рассказала, что часто задумывается о разводе.

Артистка отметила, что после появления на свет сына Михаила они с супругом поняли, что их взгляды на воспитание детей сильно отличаются.

— Есть моменты, на которые мы имеем полярные точки зрения и не можем прийти к общему знаменателю. В такие моменты очень хочется развестись, — сказала Тодоренко в Instagram.

Телеведущая добавила, что много времени посвящает изучению литературы об отношениях между людьми. Супруги стараются уважать мнение друг друга и проговаривают все, что их тревожит.

Ранее Топалов объяснил, как справляется с капризами сына. По его словам, у детей часто возникают сложные периоды, а взрослым необходимо учиться держать под контролем раздражение, чтобы не пугать ребенка и не травмировать его.

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