«Все только для них»: Топалов нежно признался в любви жене и сыну

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Певец Влад Топалов на фоне слухов о недомолвках с супругой Региной Тодоренко признался ей в нежных чувствах. Публикация появилась на личной странице исполнителя в Instagram.

На выложенном звездой фото телеведущая держит на руках их маленького сына Майкла.

— Моя гордость, моя любовь, мое все. Мой дом, моя крепость — моя семья. Каким бы сильным я ни был, чего бы ни добивался, я всегда помню, благодаря кому, ради кого и для кого. Все только для них, — отметил Топалов.

Он добавил, что семья проходит через разные стадии, однако нет ни одного совета по сохранению счастья, который был бы универсален для всех. Правильной моделью для конкретной пары становится та, которая работает для нее и позволяет обрести гармонию.

Кроме того, Топалов подчеркнул, что в семье важно уметь уступать друг другу и идти навстречу, а также проявлять терпение и любовь.

Напомним, ранее Сети обсуждали выступление Влада Топалова в новом сезоне телешоу «Ледниковый период». Многих пользователей взволновал поцелуй молодого человека с его напарницей — фигуристкой Еленой Ильиных.

Фолловеры обратили внимание, что поведением мужа Тодоренко может быть недовольна, а его внимание другой женщине причиняет звезде боль. Сама же ведущая отреагировала на инцидент спокойно.

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