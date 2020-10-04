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Молодая жена Петросяна раскрыла значение имени их новорожденного сына
Татьяна Брухунова / Фото: www.instagram.com/bruhunova/

Молодая жена Петросяна раскрыла значение имени их новорожденного сына

Юлия Захарова

Звезды

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова объяснила выбор имени для их новорожденного сына. Об этом женщина рассказала на личной странице в Instagram.

— Ваган. Так зовут моего сына. Чаще прочих я читаю здесь вопрос: «Почему вы выбрали такое необычное имя?». Отвечаю. В переводе на русский язык с армянского оно переводится как «щит» (под защитой), — отметила Брухунова.

Она добавила, что видит отражение значения этого имени в характере малыша. Он редко капризничает и радует родителей улыбкой. Мальчик уже сейчас проявляет настойчивость, но мама может с ним договориться.

Как подчеркнула супруга Петросяна, она бы хотела, чтобы Ваган был похож на дедушку, в честь которого получил свое имя.

Подписчиков восхитили осенние фото Брухуновой и ее малыша. «Мамины щечки! Какое счастье в ваших улыбках, желаю искренне еще больше солнечных дней», «Прекрасное имя, прекрасная семья»; «Самое чудесное время у вас сейчас, наслаждайтесь каждым моментом», — комментировали они.

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имяЕвгений ПетросянТатьяна Брухунова
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