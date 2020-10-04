Молодая жена Петросяна раскрыла значение имени их новорожденного сына

Татьяна Брухунова / Фото: www.instagram.com/bruhunova/

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова объяснила выбор имени для их новорожденного сына. Об этом женщина рассказала на личной странице в Instagram.

— Ваган. Так зовут моего сына. Чаще прочих я читаю здесь вопрос: «Почему вы выбрали такое необычное имя?». Отвечаю. В переводе на русский язык с армянского оно переводится как «щит» (под защитой), — отметила Брухунова.

Она добавила, что видит отражение значения этого имени в характере малыша. Он редко капризничает и радует родителей улыбкой. Мальчик уже сейчас проявляет настойчивость, но мама может с ним договориться.

Как подчеркнула супруга Петросяна, она бы хотела, чтобы Ваган был похож на дедушку, в честь которого получил свое имя.

Подписчиков восхитили осенние фото Брухуновой и ее малыша. «Мамины щечки! Какое счастье в ваших улыбках, желаю искренне еще больше солнечных дней», «Прекрасное имя, прекрасная семья»; «Самое чудесное время у вас сейчас, наслаждайтесь каждым моментом», — комментировали они.

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