«Это театр»: Тодоренко прокомментировала поцелуй Топалова с фигуристкой Ильиных

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Регина Тодоренко и Влад Топалов участвуют в шоу «Ледниковой период». Телеведущая выступает в паре олимпийским чемпионом по фигурному катанию Романом Костомаровым, а певец — с Еленой Ильиных. Один из прокатов Топалова и спортсменки завершился поцелуем.

Тодоренко отреагировала на подобное поведение своего супруга спокойно. По ее словам, Топалов заранее сообщил жене о задумке постановщиков их номера. Он обещал телеведущей, что это будет лишь легкое касание щеками. Поклонники звездной семьи считают, что поцелуй получился странным.

— Это театр, надо быть подготовленными, — цитирует Тодоренко PeopleТalk.

Она добавила, что выступление Топалова и Ильиных получилось «очень хорошим». Другого мнения придерживаются поклонники Тодоренко. Они считают, что Топалову не нужно смотреть на сторону и стоит подумать о сохранении семьи.

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