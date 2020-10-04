«Не заиграйтесь»: фанаты осудили Топалова за поцелуй с Ильиных в эфире телешоу

Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

В Сети обсуждают выступление певца Влада Топалова в новом сезоне телешоу «Ледниковый период». Многих пользователей взволновал поцелуй молодого человека с его напарницей — фигуристкой Еленой Ильиных.

Номер поклонники Топалова и ведущей Регины Тодоренко оценили по-разному. Одним понравилась концепция выступления, его посчитали красивым и чувственным. Однако многие напомнили исполнителю о супруге и посоветовали не расстраивать ее.

— Я вроде не Регина, но ревновала. За Регину обидно стало... — подчеркнула одна из подписчиц.

Также комментаторы отметили заслуги самой Тодоренко и ее партнера Романа Костомарова. Тем не менее они обратили внимание, что поведением мужа она может быть недовольна, а его внимание другой женщине причиняет звезде боль.

— Ваша пара с партнершей на льду — хорошо. Но из-за мужских амбиций и самолюбия можете и семьи лишиться. Не заиграйтесь. Берегите Регину и свою семью, — подчеркнули фанаты.

Напомним, что премьера нового сезона шоу состоялась 3 октября.

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