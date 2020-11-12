«Лучшее, что мы создавали в жизни»: Тодоренко поделилась новой фотографией сына

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко поделилась в своем Instagram-аккаунте фотографией сына от супруга Влада Топалова.

На снимке мальчик позирует, сидя на стуле с яблоками.

— Картина «Мальчик с яблоками». Художники — Владислав Топалов и Регина Тодоренко. Малыш, ты лучшее, что мы создавали в своей жизни, — написала Регина в подписи под фотографией.

Поклонники звезды в очередной раз умилились не только снимку, на котором изображен Майкл, но и тому, сколько внимания уделяет мама своему малышу: «Славный парень»; «Прекрасное фото! И вы, Региночка, тоже чудесная. Счастья и здоровья вам»; «Какой он у вас хорошенький малыш! Прямо с картинки»; «Какой он зайка».

Звезда «Орла и решки» Регина Тодоренко и российский исполнитель Влад Топалов поженились в 2018 году. Уже 5 декабря этого же года у Регины и Влада родился сын Михаил, которого они часто называют Майклом.

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