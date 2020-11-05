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«Она частенько меня бесит»: Влад Топалов рассказал о взаимоотношениях с Еленой Ильиных
Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

«Она частенько меня бесит»: Влад Топалов рассказал о взаимоотношениях с Еленой Ильиных

Захар Чайченко

Звезды

Экс-солист группы Smash!! Влад Топалов признался, что иногда его партнерша по телевизионному шоу «Ледниковый период», олимпийская чемпионка Сочи по фигурному катанию Елена Ильиных действует ему на нервы.

— Она очень трепетно и ответственно относится к тому, что делает. Мало того, она красивая, страстная, темпераментная. Но она частенько меня бесит. Очень щепетильная до деталей, нюансов, не нянчится со мной, не церемонится, — заявил Топалов.

Фигуристка в свою очередь рассыпается в комплиментах, приписывая Владу красноречивые описания: «красивый, трудоспособный, с невероятным количеством энергии». Кроме того, Ильиных честно рассказывает о том, как сильно ей повезло с партнером, передает PeopleTalk.

К слову, певец не обижается на придирки Елены и понимает, что если бы фигуристка вышла на сцену и начала фальшивить, то он отобрал бы у нее микрофон. Кроме того, Ильиных подчеркнула, что Топалов очень самокритичен по отношению к себе и постоянно себя ругает, что не может не расстраивать его партнершу.

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Влад ТопаловSmashфигурное катание
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