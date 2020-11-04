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Регина Тодоренко рассказала, чем утешается при неудачах на льду
Фото: Из личного архива Романа Костомарова

Регина Тодоренко рассказала, чем утешается при неудачах на льду

Татьяна Плотникова

Звезды

Телеведущая и певица Регина Тодоренко рассказала о своем единственном утешении при неудачах и падениях во время подготовки к съемкам в телевизионном шоу, посвященном фигурному катанию.

Тодоренко опубликовала в своем Instagram видеозапись с одной из репетиций. На кадрах видно, как при попытке выполнить один из элементов вместе с партнером по проекту, фигуристом Романом Костомаровым, Регина допускает ошибку и падает.

По признанию звезды, настал момент, когда она устала от непривычной нагрузки и никак не могла заставить себя собраться.

— Тешит лишь одно — сосиска в тесте в столовой Лужников, — написала Тодоренко со смайликом.

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Мое сегодняшнее настроение - 🤬🤬🤬 Как же все легко выглядит в кадре, а за кадром - какой-то каторжный труд 😰😭😭😭 Вот и наступил тот момент, когда я устала от непривычных физических нагрузок и просто хочу #НАРУЧКИ 😫😫😫🥺 И ругалась, и плакала, и орала от бессилия, и попробовала расслабиться, и старалась получать удовольствие от катания, но НИЧЕГО, НИЧЕГО НЕ СМОГЛО ЗАСТАВИТЬ МОЕ ТЕЛО СОБРАТЬСЯ 🤷🏽‍♀️. Расстраиваюсь ли я??? КОНЕЧНО!!! А ещё злюсь на свою беспомощность😤. Тешит лишь одно - сосиска в тесте в столовой Лужников 😂 🌭 🌭🌭🌭🌭🌭. @romankostomarovkrs , хочу пожелать тебе терпения, друг мой 🙈

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

Ранее бывшая звезда телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова рассказала об участии в проекте «Ледниковый период».

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телешоуРегина Тодоренкофигурное катание
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