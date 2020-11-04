Регина Тодоренко рассказала, чем утешается при неудачах на льду

Фото: Из личного архива Романа Костомарова

Телеведущая и певица Регина Тодоренко рассказала о своем единственном утешении при неудачах и падениях во время подготовки к съемкам в телевизионном шоу, посвященном фигурному катанию.

Тодоренко опубликовала в своем Instagram видеозапись с одной из репетиций. На кадрах видно, как при попытке выполнить один из элементов вместе с партнером по проекту, фигуристом Романом Костомаровым, Регина допускает ошибку и падает.

По признанию звезды, настал момент, когда она устала от непривычной нагрузки и никак не могла заставить себя собраться.

— Тешит лишь одно — сосиска в тесте в столовой Лужников, — написала Тодоренко со смайликом.

Ранее бывшая звезда телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова рассказала об участии в проекте «Ледниковый период».

Читайте также: Зрители «Ледникового периода» потребовали убрать Влада Топалова из шоу