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Зрители «Ледникового периода» потребовали убрать Влада Топалова из шоу
Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

Зрители «Ледникового периода» потребовали убрать Влада Топалова из шоу

Юлия Ямпольская

Звезды

Зрители шоу «Ледниковый период» потребовали убрать Влада Топалова из проекта. Причиной этому стал выбранный им и фигуристкой Еленой Ильиных романтический стиль выступлений.

Поклонники отметили, что во время каждого номера певец касается партнерши и даже целует ее. Фанаты заявили, что супруга исполнителя, телеведущая Регина Тодоренко, не позволяет себе такого, хотя сама вместе с фигуристом Романом Костомаровым участвует в шоу.

Фолловеры Топалова разделились во мнениях. Одни считают, что таким образом певец просто компенсирует нехватку техники. Другие утверждают, что между артистом и спортсменкой завязался роман.

«Либо вы играете так хорошо,либо между вами и вашей партнершей реально искры летают», «Поменьше обнимашек и поцелуйчиков», «Почему-то запереживала за Регину...слишком чувственно», — написали фанаты.

Ранее таролог рассказала об отношениях Топалова и Ильиных. По ее словам, поцелуй звезд во время проката совместного номера мог накалить страсти в семье Топалова и его супруги Регины Тодоренко. Тем не менее о большой любви между ним и Ильиных речи не идет.

Читайте также: Фигурист Роман Костомаров рассказал о своей мечте сыграть Терминатора

ледниковый периодРегина ТодоренкоВлад Топалов
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