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«Эмоции присутствуют»: таролог рассказала об отношениях Топалова и Ильиных
Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

«Эмоции присутствуют»: таролог рассказала об отношениях Топалова и Ильиных

Юлия Захарова

Звезды

Отношения певца Влада Топалова с партнершей по проекту «Ледниковый период» Еленой Ильиных можно охарактеризовать как дружеские с одной оговоркой. Об этом рассказала таролог Марианна Абравитова.

По ее словам, поцелуй звезд во время проката совместного номера мог накалить страсти в семье Топалова и его супруги Регины Тодоренко. Тем не менее о большой любви между ним и Ильиных речи не идет.

— Дружба с эротическим подтекстом действительно есть, то есть эмоции в отношении друг друга как у мужчины к женщине присутствуют. Другое дело, что они держат себя в определенных рамках, — пояснила Абравитова.

Она добавила, что свои чувства Топалов и Ильиных не выражают, их эмоции кипят внутри. Единственный способ — отразить их в сценическом номере.

Как заключила таролог, этот «любовный треугольник» принесет всем троим уникальный опыт, сообщает Пятый канал.

Ранее в Сети обсуждали выступление певца Влада Топалова в новом сезоне телешоу «Ледниковый период». Многих пользователей взволновал поцелуй молодого человека с его напарницей — фигуристкой Еленой Ильиных.

Фолловеры обратили внимание, что поведением мужа Тодоренко может быть недовольна, а его внимание другой женщине причиняет звезде боль. Сама же ведущая отреагировала на инцидент спокойно.

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