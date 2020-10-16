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«Ходит по тонкому льду»: Собчак осудила Топалова за комплименты Самбурской
Фото: YouTube.com / Ксения Собчак

«Ходит по тонкому льду»: Собчак осудила Топалова за комплименты Самбурской

Юлия Захарова

Звезды

Телеведущая Ксения Собчак призвала Регину Тодоренко обратить внимание на поведение супруга Влада Топалова. Публикация появилась в Telegram-канале Собчак.

Звезда обратила внимание на то, что молодой человек оценивает откровенные фотографии актрисы Настасьи Самбурской в социальных сетях. В качестве подтверждения она приложила скриншот аккаунта девушки: под одним из снимков Топалов оставил комментарий в виде множества смайликов, выражающих восторг.

— Влад Топалов ходит по тонкому льду. Регина! Ау! — возмутилась Собчак.

«Ходит по тонкому льду»: Собчак осудила Топалова за комплименты СамбурскойФото: instagram.com/samburskaya

Ранее в Сети обсуждали выступление певца Влада Топалова в новом сезоне телешоу «Ледниковый период». Многих пользователей взволновал поцелуй молодого человека с его напарницей — фигуристкой Еленой Ильиных.

Фолловеры обратили внимание, что поведением мужа Тодоренко может быть недовольна, а его внимание другой женщине причиняет звезде боль. Сама же ведущая отреагировала на инцидент спокойно.

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Ксения СобчакРегина ТодоренкоВлад Топалов
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