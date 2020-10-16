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Певец Анатолий Цой раскрыл подробности отношений с Анной Седоковой
Фото: YouTube.com /ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Певец Анатолий Цой раскрыл подробности отношений с Анной Седоковой

Виктория Федотова

Звезды

Певец, вокалист группы MBAND Анатолий Цой рассказал подробности своих отношений с коллегой по цеху Анной Седоковой.

— С Аней давно не виделись, она замуж вышла. Романа не было, мы прям друзья-друзья, даже не целовались. Столько слухов и новостей, что даже обидно, что ничего не было. Потому что мы клевые, добрые друзья, — отметил Цой.

Он со смехом сообщил, что с ней трудно дружить и его друзья не верят певцу, что между ними не было отношений.

— Были периоды, когда у нее никого не было, мы виделись и легко могли переступить эту грань, но все четко и очевидно, что после этого дружбы быть не может. А дружим мы уже шесть лет, — подчеркнул артист в интервью Владиславу Манучарову.

Певец отметил, что в настоящий момент находится в отношениях, и предпочел не развивать эту тему.

Видео опубликовано на YouTube.

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певецотношенияАнна Седокова
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