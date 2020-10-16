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Актриса Подкаминская рассказала о комплексе после сериала «Кухня»
Фото: YouTube.com / PEOPLETALK TV

Актриса Подкаминская рассказала о комплексе после сериала «Кухня»

Виктория Федотова

Звезды

Звезда сериала «Кухня» Елена Подкаминская заявила, что когда начиналось участие в проекте, никто не знал, что сериал станет таким популярным.

— Я раньше мало снималась, меня не брали, очень редко. «Кухня» уникальна, хотя я не люблю часто о ней говорить, комплекс уже такой. Я пожизненная Виктория Сергеевна. Я не хочу натирать свои ордена с надписью «Кухня», — отметила актриса.

После успеха в этом проекте ее приглашали в другие сериалы на похожие роли, и она боролась с таким подходом:

— Уходила от этого. Мне кажется, это самое страшное, когда ты 10 лет в одной роли работаешь и тебя уже не воспринимают, это неправильно, так не должно быть. Нужно трудиться, — считает Подкаминская.

Видео опубликовано на YouTube.

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