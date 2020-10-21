Фигурист Роман Костомаров рассказал о своей мечте сыграть Терминатора

Телеведущая Регина Тодоренко и олимпийский чемпион Роман Костомаров выступают на льду под песню «С любимыми не расставайтесь»/ Фото: Из личного архива Романа Костамарова

После четырехлетней паузы новый сезон долгожданного популярного шоу «Ледниковый период» вернулся на наши экраны. Его постоянный участник — олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров — на этот раз выступает с известной телеведущей и певицей Региной Тодоренко.

На льду они проводят по пять-шесть часов. Сегодня эта пара — одна из сильнейших. Фигурист рассказал о проекте, работе в кино, татуировках, своей Москве и любимой музыке.

— Роман, новый сезон «Ледникового периода» в разгаре. Каковы успехи?

— Пока все складывается хорошо. Эфиры идут каждую неделю, и надо постоянно делать что-то свежее, успевать номер накатывать. Это достаточно трудно. Ведь на «Ледниковом периоде» есть участники, которые раньше никогда в жизни не стояли на коньках. А моя партнерша еще иногда вынуждена пропускать тренировки из-за других проектов.

— Вы постоянный участник ледовых шоу на Первом канале, которые продюсирует Илья Авербух. Какое выступление самое памятное?

— Конечно, всегда запоминаются победы. В 2007-м я занял первое место в «Ледниковом периоде» вместе с Чулпан Хаматовой, в 2009-м — с Юлией Ковальчук. Еще достойно выступили с Сати Казановой на проекте «Лед и пламя», где были третьими. Но оно тоже дорогого стоит.

То, чем мы занимаемся, очень интересно — и для спортсменов, и для участников, имена которых сейчас на слуху: Регина Тодоренко, Ольга Бузова, Влад Соколовский, Влад Топалов…

Все люди разные. Ко всем нужен свой подход. Каждую неделю с Ильей Авербухом и хореографом Еленой Масленниковой создаем новые образы.

— Как оцениваете катание своей партнерши?

— Регина рассказывала, что до проекта всего раза четыре стояла на коньках. Разница между тем, как она выглядела на льду раньше и сейчас, — небо и земля. И хотел бы отметить, что Регина умеет делать все с эмоциями. Очень харизматична. Загадывать что-либо нереально. Время покажет. Но я знаю точно, что с такой партнершей можно достичь успеха. Безумно рад, что у меня была возможность выбрать именно ее.

До проекта мы не были знакомы. Регина понравилась своими внешними данными. Моя дочка любит смотреть телепередачу «Орел и решка», я иногда составляю ей компанию. Там и приметил красивую, веселую ведущую. Когда мы встретились на льду и начали общаться, я понял, что у нее еще и характер замечательный.

— Вы всегда в отличной физической форме. Как удается? Благодаря фигурному катанию?

— Не только. Еще я с удовольствием играю в большой теннис, занимаюсь фитнесом, боксом, плаваю. Стараюсь все чередовать, чтобы было в охотку. Каждый из этих видов спорта требует колоссальной физической нагрузки, к которой я привык. И еще пытаюсь правильно питаться.

— Где бы вы могли себя еще проявить, в какой сфере?

— Обожаю свою профессию, где я как рыба в воде. За это меня любят и уважают. Но если бы была возможность по окончании карьеры фигуриста заявить о себе в другом виде спорта, где я бы смог добиться максимального результата, то занялся бы с удовольствием.

— Ваша супруга — известная фигуристка Оксана Домнина — сейчас тоже участвует в «Ледниковом периоде». Дома говорите о фигурном катании или спорта хватает на работе?

— Пересекаемся иногда с женой на катке. Бывает, что дома обсуждаем потом наши действия, но недолго. Много других дел. И нужно уделять время детям.

— А на проекте друг другу помогаете или все же конкуренты?

— Больше помогаем. Что касается наших выступлений, то здесь не угадаешь, как сложатся обстоятельства. Когда катаешься с непрофессионалом, ошибка может возникнуть где угодно.

— У вас много татуировок. Почему и когда решили их сделать?

— Первое тату я нарисовал, живя в Америке, в двадцатилетнем возрасте. Это был просто рисунок. А потом уже стали появляться другие — более осознанные: на левой руке в день рождения дочки я набил ее имя, а на правой — имя сына, когда он появился на свет. Есть еще тату на английском языке. В переводе: «Самое главное в жизни — это семья».

— Остановитесь или планируете набить еще?

— Вполне вероятно, не исключаю. Но не буду наносить на свое тело абы что. Мне это не нужно. Если только родится какая-нибудь правильная мысль, идея. Тату делал, ни с кем не советуясь.

— Вы попробовали себя в роли актера. В 2008 году дебютировали в телесериале «Жаркий лед», а в 2010-м на экраны вышли сразу два фильма с вашим участием — криминальная драма «Близкий враг» и комедия «На измене». Поделитесь впечатлениями.

— Попробовать себя в актерстве было интересно. Мне говорили, что хорошо смотрюсь в кадре. Опыт приобрел колоссальный, но все равно я просто убежден в том, что если ты уж взялся, то актерством должен заниматься постоянно. Чтобы не возникало никаких зажимов, которые сильно мешают, когда выходишь на сцену или работаешь на камеру. Находясь на съемочной площадке с известными актерами, я чувствовал, что выгляжу глуповато, потому как непрофессионал. В какой роли снялся бы еще? Пожалуй, Терминатора.

— Каким фильмам отдаете предпочтение?

— Особенно нравятся старые добрые комедии. Их все знают. Периодически показывают по телевизору. Классика. Она вечна. Говорю о тех картинах, где играли наши великие мастера: Андрей Миронов, Юрий Никулин, Олег Табаков, Николай Караченцов... Иностранные киноленты мне тоже не чужды. Предпочтение отдаю фильмам, где блистают известные голливудские актеры, такие как Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и многие другие. С удовольствием посмотрю боевик или триллер. Только не ужастик.

ДОСЬЕ

Роман Костомаров родился 8 февраля 1977 года в Москве. Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, трехкратный победитель финалов Гран-при, чемпион мира среди юниоров 1996 года и трехкратный чемпион России. Заслуженный мастер спорта Российской Федерации.

Судьбоносное

Рождение дочери Анастасии 2 января 2011-го и сына Ильи 15 января 2016 года — два самых главных события в жизни Романа. И еще его свадьба с Оксаной Домниной. Из карьерных достижений он отмечает победы на чемпионате мира в 2004-м и Олимпийских играх в 2006-м. Тогда был последний год судейской системы с оценками «шесть — ноль». Девять таких удостоилась пара Роман Костомаров — Татьяна Навка.

Любит поскандалить

В интервью Костомаров признается, что в отличие от других фигуристов, которые влюблялись в своих партнерш и даже строили семейные отношения, он постоянно ругался с ними: «Уходил со льда с мыслью: «Не видеть бы тебя еще неделю!» Какая уж тут женитьба...».

А мог бы стать и моделью

Предложения поработать лицом с обложки Костомарову пока не поступали, несмотря на то, что его внешние данные позволяют. Сам Роман уверен, что моделей и так хватает. Но им по 20 лет, а ему уже 43. Фигурист любит заниматься своим делом и выполняет его качественно. За это получает любовь, уважение и колоссальное удовлетворение — моральное и физическое.

Часть имиджа

Бандана или бейсболка давно стали такой же неотъемлемой частью имиджа Романа Костомарова, как шляпа Михаила Боярского. По словам фигуриста, с головными уборами он комфортнее чувствует себя на льду.

Музыкальные страсти

Роман обожает творчество лидера и основателя группы «Кино» Виктора Цоя. Вообще ему нравится слушать разную музыку. Только не российскую попсу. Отдает предпочтение рэпу, року, каким-нибудь депрессивным произведениям, которые, например, исполняет поэт и музыкант со сценическим псевдонимом Дельфин. А выступать больше любит под музыку лирическую. Костомаров считает, что комические номера делать всегда сложнее.

Любовь к хоккею

Костомаров очень любит спорт. И не только фигурное катание, а, к примеру, хоккей. У него даже есть специальное снаряжение и форма. Иногда он берет в руки клюшку, играет за любителей. Болеет за сборную России и по возможности посещает матчи московского «Динамо», на которые его приглашает давний друг — олимпийский чемпион в конькобежном спорте, а ныне тренер по общей физической подготовке динамовской команды Иван Скобрев.

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