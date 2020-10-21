Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Фигурист Роман Костомаров рассказал о своей мечте сыграть Терминатора
Телеведущая Регина Тодоренко и олимпийский чемпион Роман Костомаров выступают на льду под песню «С любимыми не расставайтесь»/ Фото: Из личного архива Романа Костамарова

Фигурист Роман Костомаров рассказал о своей мечте сыграть Терминатора

Динара Кафискина

Интервью

После четырехлетней паузы новый сезон долгожданного популярного шоу «Ледниковый период» вернулся на наши экраны. Его постоянный участник — олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров — на этот раз выступает с известной телеведущей и певицей Региной Тодоренко.

На льду они проводят по пять-шесть часов. Сегодня эта пара — одна из сильнейших. Фигурист рассказал о проекте, работе в кино, татуировках, своей Москве и любимой музыке.

— Роман, новый сезон «Ледникового периода» в разгаре. Каковы успехи?

— Пока все складывается хорошо. Эфиры идут каждую неделю, и надо постоянно делать что-то свежее, успевать номер накатывать. Это достаточно трудно. Ведь на «Ледниковом периоде» есть участники, которые раньше никогда в жизни не стояли на коньках. А моя партнерша еще иногда вынуждена пропускать тренировки из-за других проектов.

— Вы постоянный участник ледовых шоу на Первом канале, которые продюсирует Илья Авербух. Какое выступление самое памятное?

— Конечно, всегда запоминаются победы. В 2007-м я занял первое место в «Ледниковом периоде» вместе с Чулпан Хаматовой, в 2009-м — с Юлией Ковальчук. Еще достойно выступили с Сати Казановой на проекте «Лед и пламя», где были третьими. Но оно тоже дорогого стоит.

То, чем мы занимаемся, очень интересно — и для спортсменов, и для участников, имена которых сейчас на слуху: Регина Тодоренко, Ольга Бузова, Влад Соколовский, Влад Топалов…

Все люди разные. Ко всем нужен свой подход. Каждую неделю с Ильей Авербухом и хореографом Еленой Масленниковой создаем новые образы.

— Как оцениваете катание своей партнерши?

— Регина рассказывала, что до проекта всего раза четыре стояла на коньках. Разница между тем, как она выглядела на льду раньше и сейчас, — небо и земля. И хотел бы отметить, что Регина умеет делать все с эмоциями. Очень харизматична. Загадывать что-либо нереально. Время покажет. Но я знаю точно, что с такой партнершей можно достичь успеха. Безумно рад, что у меня была возможность выбрать именно ее.

До проекта мы не были знакомы. Регина понравилась своими внешними данными. Моя дочка любит смотреть телепередачу «Орел и решка», я иногда составляю ей компанию. Там и приметил красивую, веселую ведущую. Когда мы встретились на льду и начали общаться, я понял, что у нее еще и характер замечательный.

— Вы всегда в отличной физической форме. Как удается? Благодаря фигурному катанию?

— Не только. Еще я с удовольствием играю в большой теннис, занимаюсь фитнесом, боксом, плаваю. Стараюсь все чередовать, чтобы было в охотку. Каждый из этих видов спорта требует колоссальной физической нагрузки, к которой я привык. И еще пытаюсь правильно питаться.

— Где бы вы могли себя еще проявить, в какой сфере?

— Обожаю свою профессию, где я как рыба в воде. За это меня любят и уважают. Но если бы была возможность по окончании карьеры фигуриста заявить о себе в другом виде спорта, где я бы смог добиться максимального результата, то занялся бы с удовольствием.

— Ваша супруга — известная фигуристка Оксана Домнина — сейчас тоже участвует в «Ледниковом периоде». Дома говорите о фигурном катании или спорта хватает на работе?

— Пересекаемся иногда с женой на катке. Бывает, что дома обсуждаем потом наши действия, но недолго. Много других дел. И нужно уделять время детям.

— А на проекте друг другу помогаете или все же конкуренты?

— Больше помогаем. Что касается наших выступлений, то здесь не угадаешь, как сложатся обстоятельства. Когда катаешься с непрофессионалом, ошибка может возникнуть где угодно.

— У вас много татуировок. Почему и когда решили их сделать?

— Первое тату я нарисовал, живя в Америке, в двадцатилетнем возрасте. Это был просто рисунок. А потом уже стали появляться другие — более осознанные: на левой руке в день рождения дочки я набил ее имя, а на правой — имя сына, когда он появился на свет. Есть еще тату на английском языке. В переводе: «Самое главное в жизни — это семья».

— Остановитесь или планируете набить еще?

— Вполне вероятно, не исключаю. Но не буду наносить на свое тело абы что. Мне это не нужно. Если только родится какая-нибудь правильная мысль, идея. Тату делал, ни с кем не советуясь.

— Вы попробовали себя в роли актера. В 2008 году дебютировали в телесериале «Жаркий лед», а в 2010-м на экраны вышли сразу два фильма с вашим участием — криминальная драма «Близкий враг» и комедия «На измене». Поделитесь впечатлениями.

— Попробовать себя в актерстве было интересно. Мне говорили, что хорошо смотрюсь в кадре. Опыт приобрел колоссальный, но все равно я просто убежден в том, что если ты уж взялся, то актерством должен заниматься постоянно. Чтобы не возникало никаких зажимов, которые сильно мешают, когда выходишь на сцену или работаешь на камеру. Находясь на съемочной площадке с известными актерами, я чувствовал, что выгляжу глуповато, потому как непрофессионал. В какой роли снялся бы еще? Пожалуй, Терминатора.

— Каким фильмам отдаете предпочтение?

— Особенно нравятся старые добрые комедии. Их все знают. Периодически показывают по телевизору. Классика. Она вечна. Говорю о тех картинах, где играли наши великие мастера: Андрей Миронов, Юрий Никулин, Олег Табаков, Николай Караченцов... Иностранные киноленты мне тоже не чужды. Предпочтение отдаю фильмам, где блистают известные голливудские актеры, такие как Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и многие другие. С удовольствием посмотрю боевик или триллер. Только не ужастик.

ДОСЬЕ

Роман Костомаров родился 8 февраля 1977 года в Москве. Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, трехкратный победитель финалов Гран-при, чемпион мира среди юниоров 1996 года и трехкратный чемпион России. Заслуженный мастер спорта Российской Федерации.

Судьбоносное

Рождение дочери Анастасии 2 января 2011-го и сына Ильи 15 января 2016 года — два самых главных события в жизни Романа. И еще его свадьба с Оксаной Домниной. Из карьерных достижений он отмечает победы на чемпионате мира в 2004-м и Олимпийских играх в 2006-м. Тогда был последний год судейской системы с оценками «шесть — ноль». Девять таких удостоилась пара Роман Костомаров — Татьяна Навка.

Любит поскандалить

В интервью Костомаров признается, что в отличие от других фигуристов, которые влюблялись в своих партнерш и даже строили семейные отношения, он постоянно ругался с ними: «Уходил со льда с мыслью: «Не видеть бы тебя еще неделю!» Какая уж тут женитьба...».

А мог бы стать и моделью

Предложения поработать лицом с обложки Костомарову пока не поступали, несмотря на то, что его внешние данные позволяют. Сам Роман уверен, что моделей и так хватает. Но им по 20 лет, а ему уже 43. Фигурист любит заниматься своим делом и выполняет его качественно. За это получает любовь, уважение и колоссальное удовлетворение — моральное и физическое.

Часть имиджа

Бандана или бейсболка давно стали такой же неотъемлемой частью имиджа Романа Костомарова, как шляпа Михаила Боярского. По словам фигуриста, с головными уборами он комфортнее чувствует себя на льду.

Музыкальные страсти

Роман обожает творчество лидера и основателя группы «Кино» Виктора Цоя. Вообще ему нравится слушать разную музыку. Только не российскую попсу. Отдает предпочтение рэпу, року, каким-нибудь депрессивным произведениям, которые, например, исполняет поэт и музыкант со сценическим псевдонимом Дельфин. А выступать больше любит под музыку лирическую. Костомаров считает, что комические номера делать всегда сложнее.

Любовь к хоккею

Костомаров очень любит спорт. И не только фигурное катание, а, к примеру, хоккей. У него даже есть специальное снаряжение и форма. Иногда он берет в руки клюшку, играет за любителей. Болеет за сборную России и по возможности посещает матчи московского «Динамо», на которые его приглашает давний друг — олимпийский чемпион в конькобежном спорте, а ныне тренер по общей физической подготовке динамовской команды Иван Скобрев.

Читайте также: «Я все время окружена слухами»: Наталья Чистякова-Ионова рассказала о любви

фигуристыледовое шоутанцы на льду
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Климат любви не помеха

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Самая сексуальная мужская профессия

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Зачем рубль уходит в цифру

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Такая вот PISA

Никита Миронов  
Никита Миронов  

От чего на самом деле умер Пушкин

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Астероид готов вмешаться в президентские выборы

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не всякая русофобия одинаково вредна

Все мнения
О проекте