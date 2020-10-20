«Я все время окружена слухами»: Наталья Чистякова-Ионова рассказала о любви

Фото: instagram.com/glukozamusic

Наталья Чистякова-Ионова — она же Глюк’оZа — снимается в кино и готовится к сольному концерту. Певица рассказала «Вечерке» о семье, любви к собакам и технологиям, а также призналась, что в душе она до сих пор пацанка.

— Наталья, вы снимаетесь в фильме «Прабабушка легкого поведения». Чем интересна ваша роль?

— Все началось с «Бабушки легкого поведения», где я играла милую девушку, влюбленную в главного героя. В новом фильме у меня будет момент перевоплощения, который станет сюрпризом для зрителей, и я этому очень рада.

— Кино — дополнение к музыке? Или связываете с ним большие мечты?

— Конечно, кино для меня — серьезные планы. С него началась моя карьера еще в детстве, и мне хотелось бы развиваться в этом направлении дальше. Мне нравятся атмосфера, ощущения, которые я испытываю на съемочной площадке.

— Как сейчас оцениваете свое раннее творчество?

— На концертах исполняю все свои песни, не разделяя на первые и нынешние. Все они любимы мной и слушателями, все создали и продолжают формировать меня. Время летит быстро, но нет ощущения, что это было давно. Девочка Глюк’оZка вызывает у меня умиление. Я вижу себя в ней абсолютным подростком — человеком, который уверен во всем, верит в мечту и ничего не боится. Глюк’оZа всегда будет связана с мультипликацией, это неотъемлемая часть проекта.

— Помнится, была версия Глюкозы — КиберГлю. Вам интересны технологии, будущее?

— Да, безумно! Но часто ловлю себя на мысли, что не за всеми технологиями успеваю. Графика изменила наше сознание и возможности, в первую очередь творческие. Мультипликация развязывает тебе руки. И технологии для шоу, например 3D-визуализация, мне очень нравятся.

— Трансформация бунтующего подростка в красивую женщину — итог счастливого брака?

— У меня все идет изнутри. Все в жизни складывается из моего состояния, мироощущения в моменте. Мне хочется быть разной! Понятно, что я взрослею — чувствую себя, свою привлекательность. Хочется иногда побыть и девочкой. Но те, кто меня хорошо знает, видят — я все та же пацанка, которая любит оторваться.

— Недавно у вас вышла песня «Мурашки». От чего они у вас бегут по коже?

— Я очень чувствительный человек, крайне эмоциональный. Меня очень многое заставляет испытывать это приятное ощущение! Это любовь, успехи близких, животные, красивое кино, глубокая музыка, искусство, природа…

— Любовь к собакам давняя или сначала была лишь частью вашего образа?

— Когда создавался мой сценический и мультипликационный образ, у меня уже был доберман Дюк, и он тоже выходил со мной на сцену. Безумно люблю этих прекрасных существ. Недавно у нас появился лабрадор — маленькая девочка по имени Нала. Она как мягкая игрушка! Дети очень хотели животное, которое можно брать с собой в кровать. С Муфтиком, который весит 50 килограммов, это было сложновато! Хотя он очень добрый, как плюшевый. Решили, нужен еще пушистик. Все наши собаки — члены семьи, компаньоны. Я настроение своих собак чувствую, вижу, когда у них что-то болит. Обожаю, когда Муфтик начинает скакать, как маленький динозавр! Все жмутся к стенке, когда он носится по коридору.

— Вас часто атакуют хейтеры (ненавистники. — «Москва Вечерняя»), образы находят слишком откровенными…

— Не скажу, что это серьезные атаки. Я философски, холодно подхожу к негативным комментариям. Обязательно их анализирую, что-то для себя отмечаю, если критика по делу. Но умею отделять это от случаев, когда тебя просто хотят обидеть. Я спокойна. Уверена в себе, в своих близких, в поклонниках, в своей позиции в жизни. Когда твердо стоишь на ногах, мало что может тебя пошатнуть.

— Что главное в браке?

— Любовь! Уважение друг к другу, к личному пространству партнера — когда ты не поглощаешь его, а просто вам хорошо рядом, даже молчать. Бывают ссоры — от них никто не застрахован, главное в эти моменты не наговорить лишнего.

— Вы как-то назвали себя главной головоломкой своей жизни. Вы загадка для себя или для других людей?

— За других сложно ответить, но я всегда окружена слухами, хотя не прикладываю для этого усилий. Они цепляются сами! Я — для себя ребус. Каждый день открывает мне что-то новое — возможности, чувства, эмоции. Это здорово, что мы можем путешествовать внутрь себя, меняться к лучшему каждый день.

— У артистов часто есть миф. Хорошо это или интереснее подлинная история?

— По-разному складывается, у каждого свой путь. Главное — творчество, и оно двигает вперед. Ты можешь быть покрыт пеленой тайн, прятать душу за семью замками, но если этого нет — сколько бы ни придумывал про себя артист, его продюсеры, не сработает.

— Кто дал вам самый ценный совет в жизни?

— Максим Фадеев. Не верь, не бойся, не проси...

— Ваша старшая дочь Лида поет. Видите в ней себя?

— Конечно! Но поколение это иное, с другими задачами, интересами. В Лиде вижу бунтарство и огромный талант. Она трудяга и молодец! Недостает ей лишь концентрации, хотела бы, чтобы она научилась лучше управлять собой. А в целом тяга к творчеству в нашей семье победила профессорскую деятельность. Младшая, Вера, мечтает стать актрисой, прекрасно танцует, играет на музыкальных инструментах, умеет ездить верхом, говорит на двух языках. Мои дочки очень разносторонние. И моя задача — дать им максимум.

— Каких сюрпризов ждать от вас в ближайшее время?

— 6 ноября пройдет мой долгожданный концерт. Артистам в этом году пришлось непросто. Время такое: нужно быть максимально ответственным за здоровье, свое и близких. Но очень хочется порадовать слушателей живым выступлением. Жду встречи!

ДОСЬЕ

Наталья Ионова родилась 7 июня 1986 года в Москве. С 11 лет снималась в детском тележурнале «Ералаш». В 2003 году выпустила дебютный альбом «Глюк’oZa Nostra» и получила премию MTV EMA. В 2006 году вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова. Помимо музыки, Наталья известна как актриса кино и озвучивания, а также телеведущая.

Любит эротические фотосъемки

Наталья не то чтобы не стесняется своей фигуры, напротив, очень ей гордится и часто демонстрирует в своих социальных сетях, поражая воображение поклонников. При этом она не скрывает — мужу это не нравится, и ссорятся они в том числе и на этой почве. Вот и в недавних новостях она появилась именно из-за очередной сексапильной фотосессии. Только человеку без фантазии будет скучно.

Из личного архива Натальи Чистяковой-Ионовой ( Глюк'оZа) / Фото: instagram.com/glukozamusic

Встретила любовь в самолете

Наталья замужем уже 14 лет. История ее первой встречи с будущим супругом Александром Чистяковым очень романтична. Пара познакомилась в самолете. Девушка случайно уснула на плече сидящего рядом мужчины, а он увидел в этом знак судьбы. В семье растут две дочери — 13-летняя Лидия, 9-летняя Вера. Первая пишет песни и красит волосы в яркие цвета. У девочки бывают сложности с учебой, но родители поддерживают ее в стремлении самовыражаться и развиваться творчески. У Александра, который старше возлюбленной на 13 лет, есть сын от первого брака. Он получает образование за границей.

Звезда «Ералаша»

Мало кто знает, но Наташа, прежде чем стать звездой российской сцены, достаточно долго играла в юмористическом детском тележурнале «Ералаш». Тогда ей было всего 11 лет, но голубоглазую девчонку с приветливой улыбкой и задорным голосом заметили сразу.

Спортивные увлечения

Йоги, пилатеса, функциональных тренировок Наталье Чистяковой-Ионовой хватает, чтобы поддерживать прекрасную форму. Помимо этого, певица любит подвижные виды спорта и танцы. Вместе со своими детьми Глюк‘oZa катается на роликах и велосипедах.

Не боится холодной воды

Певица знает, как выглядеть всегда молодо и красиво. По ее мнению, самое главное — высыпаться. Но если такой возможности нет, Наталья принимает контрастный душ, который заканчивает струей холодной воды. Затем в ход идут увлажняющая маска, легкий массаж. Снять отечность на веках Глюк’oZe помогают пакетики зеленого чая, которые следует чередовать с кубиками льда. Кроме того, она включает в список обязательных средств по уходу хорошее настроение.

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