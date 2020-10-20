«Даже не вспомнит»: мама Тимати объяснила, почему не пришла на праздник к внуку

Фото: instagram.com/simona280/

Поклонники заметили, что мама музыканта Тимати Симона Юнусова не появилась на дне рождения своего внука Ратмира. Как оказалось, у второй ее внучки Алисы был концерт, который она не могла пропустить. Об этом родительница рэпера рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.

Она отметила, что внучке было важно присутствие бабушки на мероприятии.

— Ратмиру всего год, и он даже не вспомнит этот день, а Алиса уже в том возрасте, когда нужна поддержка близких, — отметила Юнусова.

Ранее российский поп-исполнитель Тимати поздравил сына Ратмира с первым днем рождения. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram. На снимке рэпер запечатлен вместе с годовалым сыном и его мамой Анастасией Решетовой. Музыкант отметил, что сделает все, чтобы жизнь мальчика получилась счастливой и насыщенной.

Напомним, Анастасия Решетова заявила о расставании с музыкантом. Девушка призналась, что этот год стал тяжелой проверкой на прочность для многих, но их союз ее не выдержал. По ее словам, она больше не живет с рэпером.

На данный момент Тимати и Анастасия Решетова продолжают вместе заботиться о сыне. Однако недавно она призналась, что будет воспитывать ребенка без Тимати.

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