«Сегодня твой первый год»: Тимати трогательно поздравил сына с днем рождения
Российский поп-исполнитель Тимати поздравил сына Ратмира с первым днем рождения. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.
На снимке рэпер запечатлен вместе с годовалым сыном и его мамой Анастасией Решетовой. Музыкант отметил, что сделает все, чтобы жизнь мальчика получилась счастливой и насыщенной.
— Ратмир Тимурович, сегодня твой первый год !!! А впереди еще целая жизнь !! Мы тебя очень любим и гордимся тобой !!! Алиса тебя целует и присоединяется к поздравлениям, любимого братика, — написал Тимати.
Ранее Анастасия Решетова заявила о расставании с музыкантом. Девушка призналась, что этот год стал тяжелой проверкой на прочность для многих, но их союз ее не выдержал. По ее словам, она больше не живет с рэпером.
На данный момент Тимати и Анастасия Решетова продолжают вместе заботиться о сыне. Однако недавно она призналась, что будет воспитывать ребенка без Тимати.
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