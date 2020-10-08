Решетова призналась, что будет воспитывать ребенка без Тимати

Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

У Анастасия Решетовой и Тимати в конце 2019 года родился сын Ратмир. Фанаты были уверены в том, что рождение ребенка сплотит пару, однако после карантина музыкант сначала провел отпуск без Анастасии, а потом объявил о расставании с девушкой. Уже через месяц стало известно, что Тимати снимется в реалити-шоу «Холостяк» на телеканале ТНТ и будет искать себе новую невесту, передает журнал Телепрограмма.

— Как бы не было жалко, что мой сын будет расти без отца рядом, но после «Холостяка» я ни с кем сходиться не собираюсь. У меня есть свои принципы и видение того, как должна существовать семья. Реалити-шоу туда не вписываются, — поделилась Решетова.

Ранее Анастасия заявила о том, что пока не собирается вступать в отношения. При этом она стала чаще общаться с подругами и ходить в ночные клубы. В свою очередь Тимати недавно приписали роман с его тату-мастером Анной Дарбицкой. Она опубликовала фото с артистом и сделала подпись: «Теперь можно». Сам рэпер на слухи никак не реагирует.

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