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Названа причина расставания вокалиста «Иванушек» с Марией Лопатовой
Андрей Григорьев-Апполонов и его жена Мария расстались минувшей весной / Фото: www.instagram.com/Apollonov_ag

Названа причина расставания вокалиста «Иванушек» с Марией Лопатовой

Захар Чайченко

Звезды

Лидер группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов в студии программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» рассказал о причинах расставания с первой гражданской женой Марией Лопатовой, пишет издание «Телепрограмма».

— Маша Лопатова встречалась с моим другом. У нас была одна компания. Там были ребята, с которыми я дружу уже 25 лет. Потом она с ними рассталась, и через какое-то время мы стали жить вместе. Она заботилась обо мне, — поделился Андрей.

Как отмечает сам исполнитель, в то время они с Марией были молоды и даже не думали о свадьбе. Григорьев-Апполонов признался, что вместе с Лопатовой они просто «целовались и кайфовали».

— Маша спокойно относилась к моей славе. На ее месте хотела быть каждая вторая девчонка в СНГ. Мы любили друг друга. А все остальное наносное, — сообщил исполнитель.

В заключение солист «Иванушек» сказал, что они с Марией просто «охладели друг к другу». Позже артист добавил, что недавно он беседовал с Лопатовой, и они продолжают дружить.

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экс-солист группы «Иванушки International»Андрей Григорьев-Апполоновпричина расставания
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