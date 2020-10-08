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Викторию Боню дважды ограбили в Монако
Фото: instagram.com/victoriabonya

Викторию Боню дважды ограбили в Монако

Оксана Васильева

Звезды

Телеведущая, модель и светская львица Виктория Боня дважды стала жертвой грабителей в Монако, передает сайт argumenti.ru.

Как рассказывает Боня, в первый раз кража произошла, когда она оставила открытую дверь на террасу, и прямо днем залезли воры, но найти их не удалось. Во второй раз воры залезли уже ночью через забор, и ее соседям даже удалось их сфотографировать.

Ущерб Виктория оценила в 250 тысяч евро, не считая дорогих сумок и вещей.

Ранее сайт NEWS.ru писал, что Виктория Боня удивила своих подписчиков, опубликовав в микроблоге совместные фото с теннисистом Маратом Сафиным, они вместе съездили в Италию на машине.

— Как классно иметь человека, который спонтанно готов сорваться в Италию, не раздумывая ни минуты, — подписала фото Боня.

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ограблениеИталияВиктория Боня
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