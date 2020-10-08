«Захватывает самого влиятельного самца»: экс-продюсер обвинила Собчак в развале брака

Фото: youtube.com / Ксения Собчак

Экс-продюсер «Дома-2» Василина Михайловская обвинила журналистку Ксению Ксению Собчак в развале своего брака с Алексеем Михайловским.

На фоне скандала Наташи Королевой и Сергея Глушко, с которыми делала интервью Собчак, Михайловская заявила, что та «вбила гвоздь в брак».

— Но именно публичность предательства мужа травмирует так, что ты покрываешься шрамами, как броней. И больше ничего невозможно. А что Ксюша? Отряхнулась и побежала себе дальше. Только уже более уверенно стряхивая с бревна напарницу. Я потом наблюдала ее тактику. Где бы она ни оказывалась — захватывает самого влиятельного на этой площадке жизни самца. И, это уже дела давно минувших дней, но именно тогда «звезду» из нее сделал увлекшийся по уши мой бывший муж, — сообщила Михайловская на своей странице в Instagram.

По ее мнению, до этого Собчак была «дочерью политика» и тусовщицей внутри Садового кольца.

Михайловская раскритиковала Глушко, заявив, что самое унизительное в таких историях — это публичность измены.

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