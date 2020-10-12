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«Здесь ему один день»: Решетова показала новорожденного сына Тимати
Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

«Здесь ему один день»: Решетова показала новорожденного сына Тимати

Юлия Ямпольская

Звезды

Модель и блогер Анастасия Решетова поделилась с поклонниками видео со своим сыном Ратмиром. Соответствующий ролик она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На видео малышу один день. Он сосет соску и с уверенностью смотрит на маму. Свой первый день рождения мальчик отпразднует 16 октября.

«Здесь ему один день»: Решетова показала новорожденного сына ТиматиФото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Бывшая возлюбленная Тимати вспоминает, каким был Ратмир, когда она держала его на руках впервые.

— Здесь ему 1 день… А совсем скоро ему исполнится 1 год. Я помню, как не могла на него насмотреться. Весь мир оказался в одном маленьком человечке, — подчеркнула модель.

Ранее Анастасия Решетова заявила о расставании с музыкантом. Девушка призналась, что этот год стал тяжелой проверкой на прочность для многих, но их союз ее не выдержал. По ее словам, она больше не живет с рэпером.

На данный момент Тимати и Анастасия Решетова продолжают вместе заботиться о сыне. Однако недавно она призналась, что будет воспитывать ребенка без Тимати.

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ТиматиАнастасия Решетовасын
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