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«Бросил девчонку с масенькой грудной лялькой»: Рита Дакота осудила Тимати
Фото: YouTube.com / PEOPLETALK TV

«Бросил девчонку с масенькой грудной лялькой»: Рита Дакота осудила Тимати

Евгения Звощик

Звезды

Певица Рита Дакота раскритиковала рэпера Тимати, который после расставания с моделью Анастасией Решетовой решил принять участие в шоу «Холостяк». Исполнительница порассуждала на эту тему на своей странице в соцсети Instagram.

Она пояснила, что ранее увидела баннер-анонс нового сезона телешоу с участием Тимати.

— Чувак, который бросил вторую подряд девчонку с масенькой грудной лялькой. Но зато он богат, знаменит и поэтому 16 девушек должны за него бороться, а мы наблюдать, — написала Дакота.

Она пояснила, что ничего не имеет против рэпера. Тем не менее она, будучи матерью, не готова согласиться с решением Тимати развестись с супругой и оставить ее с грудным ребенком, а потом принять участие в программе «с очевидно антисемейными ценностями». Дакота добавила, что не может понять, как можно воспитать ребенка с правильными ценностями, не запрещая ему телевизор, радио и интернет.

Ранее стало известно, что Тимати официально стал новым героем шоу «Холостяк». Певец поучаствует в съемках восьмого сезона шоу, в котором несколько девушек будут бороться за внимание и любовь главного героя.

Читайте также: Тимати впервые прокомментировал участие в «Холостяке»

шоу «Холостяк»ТиматиРита Дакота
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