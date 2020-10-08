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Тимати стал новым героем шоу «Холостяк»
Фото: instagram.com/timatiofficial

Тимати стал новым героем шоу «Холостяк»

Виктория Родимкина

Звезды

Рэпер Тимати официально стал новым героем шоу «Холостяк». Об этом сообщил телеканал ТНТ на странице соцсети Instagram в четверг, 8 октября.

Певец поучаствует в съемках восьмого сезона шоу, в котором несколько девушек будут бороться за внимание и любовь главного героя.

— Новым героем шоу «Холостяк» на ТНТ станет Тимати, — подписала пост пресс-служба телеканала.

Ранее в Сети появились слухи о том, что музыкант может стать новым участником «Холостяка». Поклонники даже заявили, что недавний разрыв рэпера с моделью Анастасией Решетовой был фиктивным, чтобы повысить интерес к Тимати.

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