«Женится официально»: таролог рассказала о новых отношениях Тимати

Фото: instagram.com/timatiofficial

Таролог Марианна Абравитова рассказала, как сложится личная жизнь известного рэпера Тимати. Она уточнила, что завидный холостяк все-таки женится.

Эксперт отметила, что брак исполнителя будет настоящим, в котором у рэпера родятся еще дети. По ее мнению, это будут сыновья.

— Таро говорят нам о том, что Тимати все-таки женится. И женится он официально, — подчеркнула специалист.

Абравитова также рассказала, что Тимати не стоит торопиться с выбором спутницы жизни. Он уже набрался опыта в отношениях и знает, что ему нужно. Таролог уточнила, что будущая возлюбленная рэпера еще с ним не знакома. Девушка будет известной личностью, не только красивой, но и умной.

— Сейчас ему важен не только фантик, но и внутреннее содержание, — цитирует Абравитову Teleprogramma.

Ранее бывшая возлюбленная Тимати Анастасия Решетова заявила о расставании с музыкантом. Девушка призналась, что этот год стал тяжелой проверкой на прочность для многих, но их союз ее не выдержал. По ее словам, она больше не живет с рэпером.

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