СМИ: Тимати может стать новым участником шоу «Холостяк»

Фото: instagram.com/timatiofficial

Рэпер Тимати может стать новым героем «Холостяка». Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на новостные Telegram-каналы.

Несколько недель назад музыкант расстался со своей возлюбленной Анастасией Решетовой, с которой встречался на протяжении шести лет. У пары есть сын Ратмир.

Поклонники Тимати гадают, что могло стать причиной разрыва пары. Есть версия, что рэпер ушел к новой избраннице, также многие считают, что музыкант вернулся к своей прошлой возлюбленной Алене Шишковой.

С появлением новостей об участии Тимати в шоу «Холостяк» поклонники посчитали, что рэпер и Решетова расстались фиктивно.

Ранее Анастасия Решетова ответила Алене Шишковой на ее заявление о начале отношений с рэпером.

Читайте также: «Рычит и кулаками бьет»: Решетова пожаловалась на тяжелый характер сына от Тимати