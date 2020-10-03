«Рычит и кулаками бьет»: Решетова пожаловалась на тяжелый характер сына от Тимати

Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Бывшая спутница Тимати модель Анастасия Решетова рассказала подписчикам о поведении их совместного ребенка. Как пишет портал «Невские новости», Анастасия призналась, что иногда бывает в шоке от поведения сына Ратмира, которому сейчас меньше года.

Анастасия Решетова написала, что сын, несмотря на свой возраст, уже вовсю демонстрирует характер и иногда повергает девушку в шок своими выходками. Сын постоянно требует к себе внимания, рычит и не позволяет маме заниматься своими делами.

— Как только я иду заниматься своими делами, сразу начинаются предъявы. Хватает меня за руку или впивается в ногу и просит не уходить... Рычит и кулаками бьет, если что-то не нравится. Я до сих пор пребываю в легком шоке, — написала молодая мама.

Отец ребенка Тимати в комментариях вспомнил пословицу «От осинки не родятся апельсинки». Другие пользователи предположили, что сын пошел характером в отца.

У Тимати два ребенка от бывших возлюбленных. Шесть лет назад модель Алена Шишкова родила рэперу дочь. Вскоре после рождения первого ребенка Тимати начал встречаться с Анастасией Решетовой, роман с которой длился шесть лет. Поклонники Шишковой нередко обвиняют Решетову в том, что девушка якобы увела Тимати из семьи. Недавно портал «Экономика сегодня» писал о том, что Алена Шишкова заявила, будто роман с другой девушкой у Тимати начался еще во время ее беременности.

Решетова отрицает свою причастность к расставанию пары.

— Просто так случилось, что мы с Тимати познакомились спустя небольшое время после ее (дочери Шишковой и Тимати — прим. «ВМ») рождения, — сообщает «360».

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