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Тимати впервые прокомментировал участие в «Холостяке»
Фото: Скриншот видео https://vk.com/video-46042333_456240165

Тимати впервые прокомментировал участие в «Холостяке»

Захар Чайченко

Звезды

Недавно стало известно, что новым героем шоу «Холостяк» станет рэпер Тимати. Накануне Тимур Юнусов расстался с матерью своего сына — Анастасией Решетовой и теперь готов покорять женские сердца, сообщает портал Starhit.

Кастинг в реалити-шоу на телеканале ТНТ уже начался, и теперь сотни девушек заполняют анкету, чтобы получить заветное место в проекте. Тимати впервые прокомментировал свое участие в проекте «Холостяк», опубликовав пост, в котором он показал снимок, сделанный специально для промо. При этом рэпер пошутил над бывшим коллегой по Black Star — Егором Кридом, засветившимся на проекте в сезоне 2018 года.

— Я мог бы написать, что это будет самый крутой сезон в истории проекта, но боюсь, где-то дома одиноко всплакнет Егор Крид, — поделился Тимур Юнусов.

Отмечается, что ранее Крид уже отреагировал на новость о том, что Тимати стал героем «Холостяка».

— Найс copy-paste. Ушел из Black Star, записал фит с Моргенштерном и пошел на шоу «Холостяк». Что дальше, Тимати? P.S. Хоть имя не забрал, — поиздевался над Тимати Крид, намекая на то, что бывший босс повторяет его путь.

Ответа Тимати долго ждать не пришлось:

— Дальше нас ждет конфликт. Готов ли ты к нему, сладкий мальчик, — спросил рэпер.

Читайте также: «Милый копипаст»: Крид высмеял участие Тимати в шоу «Холостяк»

шоу «Холостяк»Егор КридТимати
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