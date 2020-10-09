«Милый копипаст»: Крид высмеял участие Тимати в шоу «Холостяк»

Фото: instagram.com/egorkreed

Егор Крид в своем Инстаграм-аккаунте прокомментировал участие Тимати в реалити-шоу «Холостяк» на телеканале ТНТ. Он обвинил бывшего коллегу по творческому объединению Black Star в последовательном плагиате своего образа.

— Найс copy-paste. Ушел из «Блек Стар», записал фит с Моргенштерном и пошел на шоу «Холостяк»! Че дальше? — написал Крид в Instagram.

Постскриптум Егор посмеялся над Тимати, оставив вот такую надпись:

— Хоть имя не забрал, — усмехнулся Крид.

Ранее стало известно, что рэпер Тимати официально стал новым героем шоу «Холостяк». Певец поучаствует в съемках восьмого сезона шоу, в котором несколько девушек будут бороться за внимание и любовь главного героя.

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