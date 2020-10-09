«Приезжайте снимать побои»: Овсиенко посмеялась над слухами о домашнем насилии

Фото: instagram.com/tatiana_ovsienko

Татьяна Овсиенко не любит делиться подробностями своей жизни с подписчиками в социальных сетях, поэтому в период пандемии фанаты потеряли с ней связь. Вокруг певицы стали появляться слухи о том, что ее спаивает и избивает муж Александр, передает «СтарХит».

— Весь день смеялась и продолжаю! Столько внимания давно не наблюдала к моей персоне. Может, сейчас, дай бог, хоть корпоративы пойдут, все захотят посмотреть на меня — не избитую, живую и здоровую, — ответила Овсиенко.

Уже неделю певица вместе с мужем Александром, который стал предметом ложных обвинений, отдыхает в Крыму. Они приехали на курорт на машине прямо из Москвы. Татьяна и Александр вместе проводят время: купаются, гуляют по окрестностям и даже занимаются спортом.

Причину, по которой певица так долго не появлялась в шоу-бизнесе, Овсиенко объясняет тем, что уже с середины марта она ушла в самоизоляцию и нигде не появлялась, как и многие ее коллеги по цеху. Разница между Овсиенко и другими звездами состоит в том, что артистке не доставляет удовольствия публичная жизнь в социальных сетях.

Также Татьяна призвала своих подписчиков в Инстаграм-аккаунте не верить слухам.

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