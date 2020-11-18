«Нет «легкого» периода»: Топалов объяснил, как справляется с капризами сына

Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

Певец Влад Топалов рассказал об общении с маленьким сыном. Публикация появилась в личном аккаунте звезды в Instagram.

По его словам, у детей часто возникают сложные периоды, а взрослым необходимо учиться держать под контролем раздражение, чтобы не пугать ребенка и не травмировать его.

—Нет «легкого» периода. Одно «напрягающее» в одном возрасте уходит, приходит другое. Да, безусловно, приходит в разы больше хороших и приятных моментов. Но я понял одно! Каждый день — урок и работа над собой, — отметил исполнитель.

Топалов добавил, что его реакция на капризы сына часто является следствием его собственных проблем. Ведь его ребенок тоже является человеком, права и желания которого важно уважать.

— И почему, спрашивается, он обязан делать то, что я считаю правильным для него в этот момент? Глупость, — уверяет знаменитость.

Как подчеркнул Топалов, взрослому следует сохранять спокойствие при каждой выходке ребенка. Иногда это становится крайне сложно, однако это делает человека сильнее.

Накануне певец также признался супруге Регине Тодоренко и сыну в нежных чувствах. Топалов подчеркнул, что в семье важно уметь уступать друг другу и идти навстречу, а также проявлять терпение и любовь.

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