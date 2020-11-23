«Начались активные проблемы»: семье Тодоренко и Топалова предрекли развод

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Финалом любовных отношений телеведущей Регионы Тодоренко и певца Влада Топалова неизбежно станет развод. Об этом заявила экстрасенс, нумеролог и медиум Мариам Циминтия.

Она уверена, Топалов и Тодоренко совершенно не подходят друг другу по характеру. Несмотря на свою женственность, Регина показывает мужскую целеустремленность и всегда отстаивает свою позицию, что может злить мужчину. Влад при этом ревнив и вспыльчив, уверена экстрасенс.

— Проблемы начались давно. Начались активные проблемы — непонимание, ор, крики, разборки, Влад несдержанный в эмоциях, часто может вспылить, Регина тоже не из робкого десятка. Она прекрасно может отстаивать свою позицию, что приводит к частым скандалам, слезам и разборкам, — цитирует Циминтию Пятый канал.

Нумеролог считает, что разрыв между звездными супругами неизбежен. Большее желание разорвать отношения будет исходить от Тодоренко. Топалов же решит сохранить семью ради ребенка, но это рано или поздно приведет к краху брачных уз. При этом певец может обратить внимание на фигуристку Елену Ильиных, с которой участвует в шоу «Ледниковый период».

Ранее Тодоренко сама призналась, что стала часто задумывается о разводе с Топаловым после кризиса в их отношениях.

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