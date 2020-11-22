«Сладкая булочка мамина»: Брухунова показала сына от Петросяна в пижаме

Фото: Скриншот instagram.com/bruhunova

Супруга российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась фотографией сына в своем Instagram-аккаунте. На снимке маленький наследник юмориста, одетый в милую пижаму и с шапкой на голове, смотрит в окно на снег.

— Ваган, — оставила лаконичную подпись Брухунова и добавила эмодзи в виде белого сердца.

Подписчики бросились умиляться и комментировать снимок отпрыска звездной жены комика: «Ой, как стоит уже ловко»; «Какой зайчонок»; «Сладкая булочка мамина»; «Сладкий медвежонок! Костюмчик безумно ему идет»; «Ми-ми-ми! Какой прелестный малышок».

Ранее звездная супруга российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась идеей новогоднего лука в своем Instagram-аккаунте.

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