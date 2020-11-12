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«Уже миллионы»: жена Петросяна прокомментировала слухи о высоких доходах 
Фото: Скриншот instagram.com/bruhunova

«Уже миллионы»: жена Петросяна прокомментировала слухи о высоких доходах 

Вероника Кузьминова

Звезды

Жена артиста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова ответила фанатам на вопрос о своем заработке. Накануне появилась информация о высоких доходах молодой супруги юмориста.

По информации СМИ, один рекламный пост в Instagram-аккаунте Брухуновой стоит порядка 100 тысяч рублей. Отмечается, что жена Петросяна постоянно рассказывает своим подписчикам о разных товарах и услугах, зарабатывая таким образом большие деньги.

Подписчики решили узнать о доходах Брухуновой и задали ей вопрос в комментариях в Instagram.

— Хочу попросить рассказать мне, куда переводят деньги. Я хоть сниму! Там поди уже миллионы запылились, — иронично ответила жена Петросяна.

Но это не удовлетворило интерес фанатов. Некоторые из подписчиков уверены, Брухунова просто не хочет афишировать ценник на свои услуги, передает «Пятый канал».

Евгений Петросян развелся в 2018 году со своей четвертой женой Еленой Степаненко, с которой прожил 33 года. В прошлом году комик обручился с новой возлюбленной, Татьяной Брухуновой, а в 2020-м у них родился сын Ваган. СМИ писали, что мальчик появился на свет с помощью суррогатной мамы, но избранница артиста сообщила, что рожала сама.

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высокий доходЕвгений ПетросянТатьяна Брухунова
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