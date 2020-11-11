«Недостаток внимания»: Сексолог оценил тягу Брухуновой к ярким нарядам

Татьяна Брухунова / Фото: Скриншот instagram.com/bruhunova

Любовь молодой жены юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой к яркой одежде и необычному сочетанию цветов может говорить о недостатке внимания, а также о неординарности в интимной жизни. Об этом заявил сексолог и медицинский психолог Валентин Денисов-Мельников.

По его словам, Татьяна Брухунова является типичным представителем демонстративного типа. Ей свойственна любовь к необычной одежде и ярким цветам. Такие люди продолжают носить то, что нравится, не обращая внимания на мнение окружающих. Иногда они таким образом пытаются выделиться из толпы.

— Яркими нарядами можно компенсировать недостаток внимания. В сексе у таких людей не совсем благополучно. Они неординарны в интимной жизни, но не факт, что постельные забавы с обладателем броских нарядов оказываются приятными, — цитирует эксперта «Экспресс газета».

Ранее Татьяна Брухунова опубликовала фото в «похудательном» платье. Девушка предстала на снимке в черном платье с вертикальной полосой кремового цвета, которая делает силуэт визуально стройнее.

Евгений Петросян развелся в 2018 году со своей четвертой женой Еленой Степаненко, с которой прожил 33 года. В прошлом году комик обручился с новой возлюбленной, Татьяной Брухуновой, а в 2020-м у них родился сын Ваган. СМИ писали, что мальчик появился на свет с помощью суррогатной мамы, но избранница артиста сообщила, что рожала сама.

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