«Бездельники»: Петросян осудил хейтеров и заступился за молодую супругу

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Поведение осуждавших семью Евгения Петросяна возмутило юмориста. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети Instagram.

Артист заступился за свою молодую супругу и мать полугодовалого Вагана — Татьяну Брухунову. Фолловеры до сих пор обвиняют ее в том, что она разлучила юмориста с экс-женой Еленой Степаненко.

По словам Петросяна, интерес к чужой жизни у людей возникает от безделья. Юморист же активно занят своим делом.

— Пока бездельники, не стыдясь, мусолят мою личную жизнь, я на боевом посту — во имя радости людей, хорошего настроения, во имя ваших улыбок. Собственно, в этом я всегда видел особый смысл моей профессии, — написал артист.

Подписчики в комментариях стали успокаивать любимца и посоветовали не обращать внимание на хейтеров.

«Мы вас любим, Евгений Ваганович, а завистники пусть болтают, видимо, им нечем заняться. Будьте здоровы!»; «Скажите всем: «Мне все равно, что вы обо мне думаете, я о вас вообще не думаю»; «Не обращайте внимания на них! Лучше радуйте нас! Здоровья малышу и вам. Пусть растет крепким и радует вас, а вы — нас», — написали фолловеры.

Евгений Петросян развелся в 2018 году со своей четвертой женой Еленой Степаненко, с которой прожил 33 года. В прошлом году комик обручился с новой возлюбленной, Татьяной Брухуновой, а в 2020-м у них родился сын Ваган. СМИ писали, что мальчик появился на свет с помощью суррогатной мамы, но избранница артиста сообщила, что рожала сама.

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