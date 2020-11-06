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«Чудный малыш!»: Брухунова показала свежее фото сына от Петросяна
Татьяна Брухунова поделилась снимком сына / Фото: instagram.com/bruhunova

«Чудный малыш!»: Брухунова показала свежее фото сына от Петросяна

Юлия Курганова

Звезды

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала свежий снимок маленького сына Вагана. Мальчик уже самостоятельно сидит на стуле, одетый в обновки, которые мама до этого выложила в разделе Stories.

В кадре хорошо виден только профиль ребенка.

— Мой Ваган. Моя любовь, — подписала фото Брухунова.

Фанаты звездной пары принялись гадать, на кого больше похож Ваган. Большинство сошлись во мнении, что мальчик является копией мамы и очень симпатичный.

«Прелесть!»; «Татьяна! На кого больше похож? В профиль-вроде на Вас»; «Копия мамы!»; «Чудный малыш!» — написали фолловеры.

Брухунова ответила пользователям, что сын взял черты внешности и от мамы, и от папы.

Напомним, что Евгений Петросян развелся в 2018 году со своей четвертой женой Еленой Степаненко, с которой прожил 33 года. В прошлом году комик обручился с новой возлюбленной, Татьяной Брухуновой, а в 2020-м у них родился сын Ваган. СМИ писали, что мальчик появился на свет с помощью суррогатной мамы, но избранница артиста сообщила, что рожала сама.

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Евгений ПетросянТатьяна Брухуновасын
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