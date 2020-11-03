«Какие классные!»: Брухунова опубликовала милое фото с сыном от Петросяна

Фото: Скриншот instagram.com/bruhunova

Супруга российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова оценила душещипательную историю неизвестного автора о том, через какие трудности проходит каждая мама. Коротенький рассказ жена Петросяна опубликовала в своем Instagram-аккаунте под милой фотографией со своим ребенком Ваганом.

Подписчицы звезды оценили не только рассказ, но и то, как прекрасно смотрится Брухунова вместе со своим сыном. Они оставили множество восторженных комментариев под публикацией.

Фото: Скриншот instagram.com/bruhunova

— «Вы, Таня, такая позитивная! На вас приятно смотреть»; «Обожаю вас»; «Ух ты, какие зайки»; «Какие вы классные», — написали подписчики Брухуновой.

Евгений Петросян развелся в 2018 году со своей женой Еленой Степаненко, с которой прожил вместе 33 года. В прошлом году комик обручился с новой возлюбленной, Татьяной Брухуновой, а в 2020-м у них родился сын, которого пара решила назвать Ваганом.

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