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«Хорошенький!»: Брухунова запечатлела улыбку подросшего сына от Петросяна
Татьяна Брухунова поделилась с фанатами свежим снимком / Фото: instagram.com/bruhunova

«Хорошенький!»: Брухунова запечатлела улыбку подросшего сына от Петросяна

Юлия Курганова

Звезды

Молодая супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова на своей странице в социальной сети опубликовала фото с маленьким сыном. Она предстала в кадре в мятной пижаме из шелка, сидя на полу перед малышом. Мальчик был облачен в пижаму-комбинезон пастельного оттенка с шапочкой с ушками. Ваган на фото улыбается, глядя на маму.

Мальчик на снимке стоит в ходунках. По всей видимости, он готовится начать ходить.

— Дорогие родители! Я пришел к вам маленьким, незрелым существом со своей особенной личностью индивидуальностью. Я ваш только на короткий промежуток времени. Наслаждайтесь мной, — процитировала жена артиста Молли Калигер.

Пользователи умилились семейному фото, где видно лицо ребенка. Многие отметили, что сын похож на маму.

«Хорошенький!»; «Какой красавчик»; «Одно лицо с вами»; «Вылитый мама!», «Вам очень идет роль мамы. Вся светитесь от счастья»; «Ну какая сладость», — оставили комментарии подписчики.

Ранее сообщалось, что Петросян и его молодая супруга крестили маленького сына.

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фото в соцсетиТатьяна Брухуновасын
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