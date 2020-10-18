Петросян и его молодая супруга крестили маленького сына

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Известный юморист Евгений Петросян со своей молодой супругой Татьяной Брухуновой крестили сына. Об этом жена артиста сообщила на своей страничке в Instgram в воскресенье, 18 октября.

— Ах, если бы вы только могли увидеть в каком ажурном комбинезоне сын был в день своего крещения (до Священного обряда). Настоящий ангел покоривший всех вокруг, — написала Брухунова под новой фотографией малыша.

Поклонники пары написали множество восторженных комментариев к публикации.

«Вагаша чудесный!», «Мне кажется он копия вы», «Какой он хорошенький», «Улыбчивый, как мамочка! Солнышко!», — написали пользователи Сети.

Напомним, в сентябре юморист Евгений Петросян показал фото общего с Брухуновой сына и раскрыл имя малыша — Ваган. Позже в интернете появились слухи, что ребенок якобы появился с помощью суррогатного материнства. Однако Брухунова опровергла эту информацию, пояснив, что она слишком молода для того, чтобы пользоваться такими услугами.

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