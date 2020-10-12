«Час тишины»: Брухунова рассказала о хлопотах по уходу за сыном от Петросяна

Фото: instagram.com/bruhunova

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова на своей странице в соцсети Instagram рассказала о хлопотах по уходу за ребенком. По словам девушки, ей удается отдохнуть, только когда сын спит.

— Как прекрасно, когда есть час, полтора, может, два тишины. Пока мелкий спит, можно посмотреть классику. Погнали, — сказала Татьяна Брухунова в Instagram Stories.

На кадрах видно название фильма, который она собиралась посмотреть. Это «Ребенок Розмари» Романа Полански. Кроме того, Брухунова опубликовала пост с прогулки с малышом.

— Любимый день недели теперь воскресенье. Гуляем долго-долго, — написала она.

Напомним, в сентябре юморист Евгений Петросян показал фото общего с Брухуновой сына и раскрыл имя малыша — Ваган. Позже в интернете появились слухи, что ребенок якобы появился с помощью суррогатного материнства. Однако Брухунова опровергла эту информацию, пояснив, что она слишком молода для того, чтобы пользоваться такими услугами.

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