«Я не мать-наседка!»: Брухунова рассказала о материнстве

Фото: instagram.com/bruhunova

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала о материнстве. По ее словам, она уверена в том, что не каждой женщине дано получать удовольствие от домашнего заточения «во временной петле».

— Я не мать-наседка! Моя позиция проста. Ребенок — это личность. С его приходом в твою жизнь нужно понять: он достаточно быстро вырастет и оторвется от тебя. Он уже не часть тебя, — подчеркнула Брухунова.

Она отметила, что ребенок не является ничьей собственностью. По ее мнению, задача матери заключается в том, чтобы не мешать малышу, а сориентировать и объяснить, чтобы человек мог сделать собственный выбор.

— Меня пугают мамы, которые говорят: «Мы поели. Мы покакали и т. д.». Что значит «мы»? От таких «умниц» у ребенка в период самоидентификации начинаются проблемы, — призналась женщина своим подписчикам в соцсети Instagram.

Она пояснила, что женщина — не только мама, поэтому обязана уделять себе время и находить возможность радовать себя. Брухунова добавила, что у нее есть люди, которые могут ей помочь с ребенком.

В сентябре юморист Евгений Петросян показал фото общего с Брухуновой сына и раскрыл имя малыша — Ваган. Позже в интернете появились слухи, что ребенок якобы появился с помощью суррогатного материнства. Однако Брухунова опровергла эту информацию, пояснив, что она слишком молода для того, чтобы пользоваться такими услугами.

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